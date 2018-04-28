السيطرة على حريق بعقار من 5 طوابق في الخصوص

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 5 طوابق.

تلقى العميد خالد اللبان مدير الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من 5 أدوار بالخصوص أخطر اللواء إيهاب خيرت، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

انتقل العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبإجراء المعاينة الأولية تبين، أن الحريق بسبب ماس كهربائي، وأتى الحريق على محتويات الدور الأول بالمنزل وجرى السيطرة عليه ومنع امتداده لباقي الطوابق، لم يسفر الحريق عن خسائر بشرية.