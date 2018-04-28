اليوم.. بدء امتحانات النقل في مدارس المنيا

أعلن محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، انتهاء الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 2017/2018 لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والتي تبدأ اليوم السبت.

قال عزب، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في المرحلة الابتدائية 549547 طالبا، والمرحلة الإعدادية 205128، والإعدادي المهني 3288، والمرحلة الثانوية 61090 طالبا.

أضاف وكيل تعليم المنيا، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات من أجل انتظام عملية سير الامتحانات على الوجه الأمثل، وتم التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تنظم العملية الامتحانية.