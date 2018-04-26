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الوطن

المراكز الأولى لجامعة المنيا فى مؤتمر "علماء المستقبل" بـ"دمياط"

منذ 27 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
المراكز الأولى لجامعة المنيا فى مؤتمر "علماء المستقبل" بـ"دمياط"

طلاب جامعة المنيا الفائزين في مؤتمر علماء المستقبل

حصد نادي العلوم بجامعة المنيا على الثلاث مراكز الأولى في المؤتمر العلمي الثاني الطلابي للأبحاث والابتكارات العلمية بجامعة دمياط والذي أقامته بالتعاون مع جامعة دلتا للعلوم والتكنولوجيا، بعنوان "علماء المستقبل" تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وصرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بأن الجامعة شاركت في المؤتمر بثمانية أبحاث علمية طلابية، حيث حصل الطالب عبد الرحمن جمال فخرى بكلية الزراعة، على المركز الأول في مجال العلوم الإنسانية، وحصل الطالب على أحمد عبد العظيم بكلية الطب على المركز الثاني في المجال الهندسي، كما حصلت الجامعة على المركز الثالث في المجال الطبي للطالب ماريو ماجد نادي بكلية الصيدلة، مشيرًا بأنه تم قبول نشر أبحاث الطلاب المشاركين من الجامعة بالمجلة العلمية للمؤتمر لكل من الطالب مينا صموئيل منير، ومحمد أحمد بنشاوى، وهاجر عصام طه بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، ومينا رجائي اسكندر بكلية العلوم، وأحمد محمد مصطفى بكلية الزراعة.

وجاءت مشاركة جامعة المنيا في المؤتمر بإشراف عام من الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، كما أشرف على تدريب الطلاب وإعدادهم للمسابقة الدكتور هاني العربي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، والدكتور أمير ماهر مسئول نادي العلوم، واشرف على الطالبات الدكتورة جهاد إبراهيم بكلية التربية.

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