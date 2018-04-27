"قضايا الدولة" تحصل مبلغ 2 مليار 196مليون و343 ألف جنيهاً

تمكنت فروع وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 2 مليار و196 مليون و343 ألف و140 جنيهاً، خلال العام القضائي من أول يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2018.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، فى بيان، إن جملة القضايا المتداولة خلال تلك الفترة بلغ عددها 3 ملايين و511 الف و501 قضية، وعدد القضايا المطلوب رفعها بلغت 125 الف و427 قضية، وقضايا التنفيذ عددها 26 ألف و243 قضة، بإجمالى 3 ملايين و663 ألف و171 قضية.

الهيئة تجنب الدولة دفع 10 مليار جنيه و93 مليون دولار فى منازعات خارجية

وتمكنت الهيئة الحصول على أحكام لصالح الدولة في عدد 646 ألف و246 قضية، وصدرت أحكام ضد الدولة فى عدد 291 ألف و329 قضية.

وتمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 10 مليار جنيه بالإضافة لمبلغ 93 مليون دولار أمريكي، قيمة القضايا التي قُضى فيها بالرفض بناء على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم. هذا فضلاً عن مبلغ 715926.98 دولار من فرع الغردقة.