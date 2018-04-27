تسجيل الدخول

الوطن

"قضايا الدولة" تحصل مبلغ 2 مليار 196مليون و343 ألف جنيهاً

أمس PM 11:45
كتب: أحمد ربيع
"قضايا الدولة" تحصل مبلغ 2 مليار 196مليون و343 ألف جنيهاً

هيئة قضايا الدولة

تمكنت فروع وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 2 مليار و196 مليون و343 ألف و140 جنيهاً، خلال العام القضائي من أول يوليو 2017 حتى نهاية فبراير 2018.

وقال المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، فى بيان، إن جملة القضايا المتداولة خلال تلك الفترة بلغ عددها 3 ملايين و511 الف و501 قضية، وعدد القضايا المطلوب رفعها بلغت 125 الف و427 قضية، وقضايا التنفيذ عددها 26 ألف و243 قضة، بإجمالى 3 ملايين و663 ألف و171 قضية.

الهيئة تجنب الدولة دفع 10 مليار جنيه و93 مليون دولار فى منازعات خارجية

وتمكنت الهيئة الحصول على أحكام لصالح الدولة في عدد 646 ألف و246 قضية، وصدرت أحكام ضد الدولة فى عدد 291 ألف و329 قضية.

وتمكن قسم المنازعات الخارجية بالهيئة من تجنيب الدولة والخزانة العامة من دفع ما يقرب من 10 مليار جنيه بالإضافة لمبلغ 93 مليون دولار أمريكي، قيمة القضايا التي قُضى فيها بالرفض بناء على الدفاع الذي أعده مستشارو الهيئة أمام جميع المحاكم. هذا فضلاً عن مبلغ 715926.98 دولار من فرع الغردقة.

أخبار متعلقة

رئيس هيئة قضايا الدولة يقيم أبحاث المتقدمين لمسابقة "وقف الفنجري"

رئيس هيئة قضايا الدولة يقيم أبحاث المتقدمين لمسابقة "وقف الفنجري"
رئيس قضايا الدولة يؤسس قسم للهيئة لمتابعة القضايا بمحاكم قنا

رئيس قضايا الدولة يؤسس قسم للهيئة لمتابعة القضايا بمحاكم قنا
"قضايا الدولة" تخاطب "المالية" للحجز على حفار للتنقيب عن البترول

"قضايا الدولة" تخاطب "المالية" للحجز على حفار للتنقيب عن البترول
"قضايا الدولة" تحصل 87 مليونا و270 ألف جنيه في 5 أشهر

"قضايا الدولة" تحصل 87 مليونا و270 ألف جنيه في 5 أشهر

التعليقات

تفاصيل انتصار الأهلي على الهارب «كوليبالي»

أحدث الأخبار

مصادر: الموافقة على توسيع منطقة الجمارك بصالة الوصول في مطار القاهرة

مصادر: الموافقة على توسيع منطقة الجمارك بصالة الوصول في مطار القاهرة

تحصين 9 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحصين 9 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

قافلة طبية برعاية التضامن الاجتماعي إلى دمياط

قافلة طبية برعاية التضامن الاجتماعي إلى دمياط

بالصور| ختام فاعليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب ستاد دمياط

بالصور| ختام فاعليات نادي البحث عن وظيفة بمركز شباب ستاد دمياط

بالصور والفيديو| "التجمع" في 72 ساعة.. غرق وانهيارات وحيوانات غريبة

بالصور والفيديو| "التجمع" في 72 ساعة.. غرق وانهيارات وحيوانات غريبة

اختيارات الوطن

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

«مصائب» السيول عند مزارعى شمال سيناء «فوائد»

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

في 18 عاما.. تاريخ القمتين الكوريتين السابقتين

بالصور| "بانموجوم".. مدينة احتضنت القمة الثالثة للكوريتين بعد القطيعة

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

«كريم البشرة» يحرم موظفة من منصب رئيس الوزراء

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

بشرى لمحبى ركوب الدراجات: ممر «عجل» على كوبرى سيدى جابر

الأكثر قراءة

عاجل