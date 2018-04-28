تحصين 9 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن الدكتور فتحي سلمى، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، أن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع نجحت في تحصين 225 رأس أبقار و119 جاموسة و2493 معزة و3531 من الأغنام و1632 من العجول مستوردة السودانية و998 من الأغنام المستوردة السودانية و26 ألف و603 رؤوساء جمال سودانية من مرض حمى الوادى المتصدع.

وأضاف فتحي سلمى، فى بيان، الجمعة، أن الحملة التى أطلقتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع الطب البيطري مستمرة حتى 10 مايو المقبل.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر، وتوجيهات الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، واللواء دكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تهدف لرفع العبء عن المواطن وتنمية الثروه الحيوانية.