بـ"الكاجول".. مدير أمن المنيا يفاجئ أكمنة الطريق الصحراوي

واصل اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، جولاته المفاجئة، وفضل ارتداء زي "كاجول"، خلال المرور على مركز شرطة سمالوط ونقطة التفتيش الأمنية التمركزة على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، وتمركز بوابة الرسوم.

وأوصى مدير أمن المنيا بالإخطار الفوري في حال حدوث أى شئ يخل بالأمن العام، وشدد على حسن معامله المواطنين، وأثنى بالجهد المبذول للقوات، لتحقيق الأمن في الآونه الأخيرة.

وقال مدير الأمن إنه يجري تلك الجولات، لتحقيق التواجد الميداني والوقوف على مدى حسن سير وانتظام العمل من خلال التواصل مع الضباط والأفراد، للتعرف عن قرب على معوقات العمل سعيًا لتذليلها والوقوف على الإيجابيات، لتعظيمها وتحديد السلبيات لسرعة تداركها.