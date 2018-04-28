مصرع شخصين في تصادم "موتوسيكل" بـ"توك توك" في بني سويف

لقى شابان مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين، الجمعة، في حادث تصادم، دراجة بخارية بـ"توك توك" على الطريق الزراعي لمركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارا من الرائد عمرو حامد، نائب مأمور مركز شرطة سمسطا، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية و"توك توك" على ترعة السلطاني على الطريق الزراعي الرابط بين مركز سمسطا وقرية بني حلة.

وانتقل النقيب مصطفى عاطف، معاون رئيس مباحث مركز شرطة سمسطا إلى محل الواقعة على رأس سيارتي إسعاف وتم نقل جثتين هامدتين لشابين وهما شعبان فايز شعبان، 20 سنة، ومقيم بقرية الحرجة، وإبراهيم على ذكري، 20 سنة، ومقيم بقرية حمد عبده إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزى.

كما نقلت الإسعاف اثنين آخرين وهما عبد الرحمن فتحي عارف، 18 سنة، ومقيم بقرية بدهل، مصابًا بكسر في الفخذ الأيسر، "وامر سيد محمود، 20 سنة، مصابًا بكسور وكدمات إلى قسم الاستقبال، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة.