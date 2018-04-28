مصادر: الموافقة على توسيع منطقة الجمارك بصالة الوصول في مطار القاهرة

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بشركة ميناء القاهرة الجوي، أن الأجهزة الأمنية بالمطار، وافقت خلال اجتماعها الأخير على خطة تطوير وتوسعات منطقة الجمارك بصالة الوصول بمبنى الركاب 3، للقضاء نهائيا على طوابير انتظار الركاب التي تزايدت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأكدت المصادر أن الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق قررت إعادة تنظيم المنطقة من خلال إخلاء بعض المكاتب الخاصة ببعض الجهات بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، لصالح الجمارك، بعد نقل هذه المكاتب لأماكن أخرى، بحيث يتم وضع أجهزة جديدة لمساعدة رجال الجمارك في أداء مهامها للقضاء تماما ونهائيًا على الزحام بالمبنى.

ولفتت المصادر إلى أن عملية التحديث والتطوير قد تستغرق عدة أسابيع لحين انتهاء كافة الأعمال.