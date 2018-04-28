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الوطن

اليوم.. وزير الري يتفقد عددا من المشروعات في محافظة الدقهلية

منذ 33 دقيقة
كتب: صالح رمضان
اليوم.. وزير الري يتفقد عددا من المشروعات في محافظة الدقهلية

وزير الري ومحافظ الدقهلية

يزور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، محافظة الدقهلية، اليوم، وسيكون في استقباله المحافظ الدكتور أحمد الشعراوي لافتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات بمركز ميت غمر ومدينة المنصورة، وتفقد عدد من المشروعات الأخرى بمدينتي جمصة والمنصورة للوقوف على الأعمال الإنشائية للمشروعات الجارية.

وتبدأ الزيارة بافتتاح محطة طوارئ ميت معاند، وفم ترعة ميت معاند لتغذية ترعة جنابية بشلا.

ويتفقد الوزير كوبري مدخل مدينة المنصورة كوبري "الدراسات" على الكيلو 37.900 على ترعة المنصورية، ويتفقد الأعمال الجارية لفم ترعة الشرقاوية لخلق المحور المروري "قولنجيل" لمدينة المنصورة.

وسيوضع حجر الأساس للمراسي الخاصة بالأتوبيس النهري لمدينة المنصورة بمحطة "أم كلثوم" خلف مبنى المحافظة.

ويفتتح محطة صرف رقم "2" في طريق رافد جمصة.

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