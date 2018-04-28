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الوطن

بالفيديو| رئيس "الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 37 درجة يوم الإثنين المقبل

منذ 39 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| رئيس "الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 37 درجة يوم الإثنين المقبل

الدكتور أحمد عبدالعال

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما حدث في الأيام الماضية فاق توقع المصريين، رغم تحذير الهيئة من سوء الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المسؤولين اتصل به للاطمئنان على الطقس.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر فضائية "النهار"، أن ما شهدته البلاد يعتبر الحدث الأول من نوعه خلال هذه الفترة من العام. 

وتابع أن عددًا من الدول العربية مثل سوريا، لبنان، الجزائر والسعودية تشهد تدهورًا كبيرًا في أحوالها الجوية مثلما حدث في مصر قبل يومين. 

وأردف أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، لافتًا إلى أنه ستصل إلى 37 درجة مئوية يوم الإثنين المقبل، لافتًا إلى أن الأمطار ستسقط مرة أخرى، ولكن بكميات أقل، نافيًا أن يتكرر ما حدث قبل يومين مرة أخرى. 

وعن شهر رمضان، قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن أول عشرة أيام ستكون مائلة الحرارة، وثاني عشرة أيام ستكون حارة، مشيرًا إلى أن آخر عشرة أيام ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة، وموضحًا أن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية في نهاية الشهر.

 

 

 

 

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