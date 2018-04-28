"الزراعة": لم نحظر زراعة القمح.. و"الكينوا" ليست بديلا لها

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزاة الزراعة، إن محصول الكينوا من الحبوب الزراعية الواعدة، لافتًا إلى أنه تم زراعة 80 فدانًا منها فقط، حيث يدخل في صناعات عديدة منها صناعة الخبز والبسكويت، نافيًا أن يكون بديلًا للقمح، ومؤكدًا على أنه محصول غال الثمن.

ونفى عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ما أُثير عن حظر زراعة القمح، لافتًا إلى أنه تم حظر زراعة أصناف معينة من القمح شرهة استخدام المياه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، على حظر زراعة الموز في المناطق المسطحة نظرًا لأنه شره استخدام المياه.

وأوضح أن 724 ألف فدان فقط خُصصت لزراعة الأرز، لافتًا أن المخالفين سيتم توقيع غرامة عليهم.