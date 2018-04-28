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الوطن

أسامة كمال لمندوبة قطر بالأمم المتحدة: "مش هينفع توقعوا مصر.. بح"

منذ 16 دقيقة
كتب: شريف سليمان
أسامة كمال لمندوبة قطر بالأمم المتحدة: "مش هينفع توقعوا مصر.. بح"

الإعلامي أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على طلب السفيرة علياء أحمد بن سيف، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة برفع الحصار العربي عن بلادها. 

وقال كمال، خلال تقديم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، إن الدولة القطرية لم تلتزم بتعهداتها في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن مسؤولًا رفيع المستوى حضر حفل زفاف أحد الموجودين على قوائم الإرهاب. 

وأضاف: "القضايا هتنزل عليكم من كل حتة، ومحدش هيقف جنبكم غير لما توقفوا دعم الإرهاب". 

وتابع: "خلاص بح، مش هينفع توقعوا مصر، ولا تكملوا في هدم سوريا، ولا تهزوا السعودية أو الإمارات، وجهي الرسالة لسمو الأمير، وخلية يبتدي بداية جديدة ويطرد الأتراك، ولو استمر المملكة هتبني قناة سلوى وهتتحولوا لجزيرة وتركيا مش هتنفك ولا إيران هتسندك".

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