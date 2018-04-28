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الوطن

نائب "المالية": "لو صرفنا على الدعم مش هنقدر نوفر فرص عمل"

منذ 15 دقيقة
كتب: شريف سليمان
نائب "المالية": "لو صرفنا على الدعم مش هنقدر نوفر فرص عمل"

الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال شهري أبريل ومايو. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه سمع ما قالته كريستين لاجارد مدير عام الصندوق النقد الدولي، بشأن حالة الاقتصاد المصري، واصفةً إياه بـ "شبه المعجزة". 

وتابع أن الاقتصاد المصري كان في حاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية لكي يتعافى من العيوب التراكمية التي أثرت عليه بالسلب، خلال السنوات الماضية. 

وأردف نائب وزير المالية، أن التراجع عن الإصلاحات الاقتصادية سيتسبب في حدوث ضرر بالغ للاقتصاد المصري.

وأكد أن أكبر يواجه الدولة المصرية هو خلق فرص عمل للشباب، مستطردًا: "لو صرفنا الفلوس على الدعم مش هنقدر نضخ استثمارات ونوفر فرص عمل".

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