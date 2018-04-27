محمد معيط يرفض الحديث حول مشروع قانون معاش الوزراء

رفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الحديث عن مشروع القانون الذي ينص على حصول الوزراء على 80% من رواتبهم معاش في الوقت الذى لجأت فيه الحكومة على الاعتراض أمام محكمة الأمور المستعجلة على ما أقرته محكمة القضاء الإداري من معاشات للمواطنين.

وأوضح معيط، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه لا يملك الحديث عن هذا الأمر كنائب لوزير المالية لافتا أن ما يقره القضاء حول هذا الموضوع هو ما سيتم تنفيذه متابعا "اعفيني من الحديث في الموضوع ده".