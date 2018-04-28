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الوطن

بالفيديو| اختفاء عبارة يتسبب في عزل أهالي "جزيرة المستجدة" بسوهاج

منذ 4 دقيقة
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| اختفاء عبارة يتسبب في عزل أهالي "جزيرة المستجدة" بسوهاج

أحد المواطنين بالقرية

عرضت الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا عن قرية "الجزيرة المستجدة"، بمحافظة سوهاج، يوضح معاناة الأهالي فيها بعد اختفاء عَبارة كانت تنقل الأهالي، في ظروف مفاجأة.

وقال أحد المواطنين، إن أتوبيس واحد فقط هو الذي ينقل المواطنين، مضيفًا: "الميت مش بنعرف نعديه والإسعاف مش عارفة توصلنا". 

وأضاف آخر: "مفيش مسؤول واحد جه الجزيرة دي، ومفيش ظابط مباحث جه الجزيرة، لإن مفيش عبارة، إحنا خارج القانون، نفسي نعيش تحت القانون زي الناس".

وعلق صلاح عبدالباسط، رئيس مجلس مركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، على أزمة اختفاء العبارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، إن المحافظة هي الجهة التي أخفت العبارة، ورفع حظر الانتقال بها، بسبب عدم وجود مرسى. 

وأضاف: "مفيش مرسى في الجزيرة وكانت خطيرة وشيلناها وبندرس نعمل مرسى".

ونفى ما قاله الأهالي بشأن وجود أزمة في توفر الكهرباء، وأقر بوجود أزمة في مياه الشرب.

 

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