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الوطن

عشماوي: رفع الدعم عن الكهرباء قلل نسبة استهلاكها بـ30%

اليوم AM 07:17
كتب: شريف سليمان
عشماوي: رفع الدعم عن الكهرباء قلل نسبة استهلاكها بـ30%

إبراهيم عشماوي

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه يتم ضبط أسعار السلع التموينية من خلال الرقابة الحكومية والشعبية. 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الرقابة الذاتية، أي آلية العرض والطلب هي من تضبط الأسعار، لافتًا إلى أنه يمكن تقليل شراء كميات السلع في حالة ارتفاع أسعارها، أو الاستغناء عنها ما قد يؤدي إلى انخفاض سعرها مرة أخرى.

وتابع: "هناك سفه في الاستهلاك في مصر، كل يوم الناس بتشتري سلع بما يفوق حاجتها، ولما الأسعار بتزيد الناس بتقلل في استهلاكها، ولما اتشال جزء من دعم الكهرباء قل الاستهلاك بنسبة 30%، والسنة اللي فاتت انخفض الاستهلاك بنسبة 24%". 

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