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"مايكروسوفت" تصدر تحديث "ويندوز 10" بمميزات جديدة

منذ 18 دقيقة
كتب: حسن عثمان
"مايكروسوفت" تصدر تحديث "ويندوز 10" بمميزات جديدة

مايكروسوفت

أعلنت شركة مايكروسوفت إصدار التحديث الجديد لنظامها التشغيلي ويندوز 10 يوم 30 أبريل الحالي.

ويوفر التحديث الجديد لمستخدمي نظام ويندوز 10 بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك القدرة على العودة بالزمن، إذ يتمحور التحديث حول الوقت والاستخدام الفعال له، من خلال ميزات Timeline وFocus Assist.

ووفقًا لما نشرته مايكروسوفت، فإن الميزة الجديدة Timeline تسمح للمستخدم بالعودة إلى الماضى حتى 30 يومًا للعثور على الأشياء غير المنتهية، وتعني مايكروسوفت بذلك أي شيء تفعله باستخدام Microsoft Edge أو Office 365 على جهاز حاسب ويندوز 10 أو نظامي آي أو إس iOS وأندرويد Android أثناء تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت، إذ في حال كتبت مستندًا على هاتفك الذكي وترغب في إكماله على جهاز الحاسب، فإن ميزة Timeline تهدف إلى إجراء بحث عن هذا المحتوى والوصول إليه بشكل سلس عبر الأجهزة، بحيث إن القدرة على استرداد الأشياء السابقة ضمن مدة تصل إلى 30 يومًا تعد ميزة إضافية مهمة.

بينما تركز الميزة الثانية Focus Assist على إزالة الإزعاجات والارتباك عند محاولة العمل أو الاسترخاء، فمع تشغيل ميزة Focus Assist ضمن نظام ويندوز Windows 10، تكتم جميع تحديثات منصات التواصل الاجتماعي والإشعارات بشكل عام، وعند إيقاف تشغيل الميزة، يقدم ملخص لما فاتك كملخص سريع لمعرفة ما إذا كان هناك شيء مهم، ومن الممكن أيضًا تشغيل Focus Assist تلقائيًا لفترات منتظمة من اليوم عندما لا ترغب في تشتيت الانتباه.

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