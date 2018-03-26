سهم "مايكروسوفت" يقفز بأكثر من 7% بأفضل جلسة منذ 2015

ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنهاية جلسة، اليوم الإثنين، مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر 2015، الأمر الذي دفعه لقيادة ارتفاع قطاع التكنولوجيا وأسواق الأسهم بشكل أوسع.

وتأتي المكاسب التي حصدها سهم الشركة العاملة في قطاع التكنولوجيا بفضل زيادة السعر المستهدف للسهم ليصل إلى 130 دولاراً مقارنة مع مستوى 110 دولاراً المسجلة مسبقاً.

وتوقع بنك "مورجان ستانلي" أن تصل القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تريليون دولار خلال الإثني عشرة شهراً المقبلة.

ووفقاً لنتائج أعمال الشركة الفصلية، فإن "مايكروسوفت" سجلت خسائر بقيمة 6.30 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 6.26 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له.