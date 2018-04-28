"البحث العلمي" تسهم في إنشاء المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا

عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل تدريبية من خلال الخبراء القائمين علي المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لإنشاء المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا على غرار نظيره المصري، وذلك في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وأوفدت الأكاديمية الدكتور محمد رمضان المشرف على المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية لتنفيذ برنامج تدريبي لصالح المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وجرى تدريس تجربة الأكاديمية في إنشاء المرصد المصري وآلية عمله ودوره في دعم اتخاذ القرار وتقاريره المختلفة وكذلك تجربة مصر في قياس مؤشرات العلوم والتكنولوجيا وتجربة قياس مؤشرات الابتكار في الصناعة في مصر؛ لرصد وتقييم منظومة البحث العلمي والابتكار والتي تساعد المرصد الليبي للعلوم والتكنولوجيا في تحديد وظائفه وآليات عملة وكذلك هيكله.

والجدير بالذكر، أن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا بالأكاديمية يساعد الكثير من الدول العربية في رفع القدرات لقياس مؤشرات العلوم والتكنولوجيا وبناء مراصد العلوم والتكنولوجيا وزيادة التعاون فيما بينها علي سبيل المثال المرصد السوداني.