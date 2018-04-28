تأجيل محاكمة 25 إخوانيا متهمين بالشروع في قتل ليونيو

قررت محكمة جنايات دمياط، تأجيل محاكمة 25 إخوانيا بينهم 13 فتاة متهمين في القضية رقم 4337 جنايات قسم أول لسنة 2015م والمقيدة برقم 818 جنايات كلي لسنة 2015 لجلسة الدور الرابع من شهر يونيو.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد مقلد رئيس النيابة الكلية، وجهت للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة إرهابية وقطع الطريق والتظاهر دون تصريح والتجمهر والشروع في قتل 22 بينهم مجندين، وحيازة أسلحة نارية مششخنة والاعتداء على قوات الأمن والتحريض على قوات الجيش والشرطة.

ووجهت النيابة للفتيات، تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية والتظاهر والتحريض على قوات الأمن والمواطنين وحيازة منشورات محرضة ضد مؤسسات الدولة، واعترف المتهمون جميعهم بالاشتراك في أحداث العنف تعاطفا مع الجماعة ودفاعا عن مشروع حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.

كانت قوات مباحث قسم أول دمياط، بالاشتراك مع قوات الأمن العام والأمن المركزي، تمكنوا من ضبط 16 بينهم 13 إخوانية متهمين بحيازة أسلحة نارية والشروع في قتل 22 مواطنا ومجندا بأحداث العنف التي دارت بميداني الساعة وسرور، حيث تم ضبط كل من "وائل. ج. م" (35 عاما، قهوجي، ومقيم بدائرة قسم ثان دمياط) و"ثروت.ا.إ" (20 عاما، نجار، ومقيم بدائرة قسم أول دمياط) بحيازته سلاح ناري فرد خرطوش، 4 طلقات من ذات العيار، "طاهر.م.ع" (26 عاما، موظف بشركة المياه، ومقيم بدائرة مركز فارسكور) بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، 2 طلقة من ذات العيار و13 فتاة وأخلى سبيلهن بعد أن قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 منهن.