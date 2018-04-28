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الوطن

هبوط اضطراري لخمس رحلات جوية بسبب الطقس السيئ بمطار القاهرة

منذ 7 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
هبوط اضطراري لخمس رحلات جوية بسبب الطقس السيئ بمطار القاهرة

هبوط اضطرارى لخمس رحلات جوية بسبب الطقس السيئ بمطار الهبوط

اضطرت 5 رحلات جوية صباح اليوم، للهبوط اضطراريًا بمطار القاهرة الدولي بدلًا من مطار برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار تلقى إشارة من قائدي رحلات الخطوط التركية رقم 696 القادمة من اسطنبول، ورحلة مصر للطيران رقم 619 والقادمة من المدنية المنورة، ورحلة الخطوط البلغارية رقم 9337 القادمة من الكويت، ورحلة شركة الخطوط السعودية رقم 329 القادمة من المدنية، وإحدى رحلات شركة الخطوط الليبية بالسماح لهم بالهبوط اضطراريا بالمطار بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطار برج العرب وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب وانخفاض مستوى الرؤية.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للرحلات بالهبوط بالمطار، على أن تقلع مرة أخرى عائدة إلى برج العرب في حال تحسن الأحوال الجوية، أو نقل الركاب إلى مدينة الإسكندرية بواسطة وسائل النقل البري.

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