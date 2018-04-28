تسجيل الدخول

الوطن

رئيس دائرة الفحص بـ"الإدارية العليا" يتنحى عن نظر طعون أوبر وكريم

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد عيسى
رئيس دائرة الفحص بـ"الإدارية العليا" يتنحى عن نظر طعون أوبر وكريم

مجلس الدولة

قرر المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، التنحي عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة وشركتا "كريم" و"أوبر"، طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إلزام السلطات بتقنين وضعها.

واختصمت الطعون أرقام 53811 لسنة 64، 47573 لسنة 64، 52142 لسنة 64 قضائية عليا، سائقي التاكسي الأبيض الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركة بمصر.

وذكر الطعن، الذي أقامته شركة "كريم"، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون عندما قضي بقبول الدعوى شكلا رغم انتفاء شرطي الصفة والمصلحة الشخصية في مقيمي الدعوى، موضحا أن مقيمي الدعوى ليست لهم مصلحة شخصية في القرار الإداري.

وأضاف الطعن أن الحكم جاء ضارا ومجحفا بحقوق الشركة وخالف القواعد القانونية والقضائية المستقرة، ويؤدي إلى فقدان الشركة لعملائها، ولم يحقق أي فائدة لمقيمي الدعوى.

فيما جاء بالطعن الذي أقامته شركة "أوبر"، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 حصلت الشركة على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرت إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، ما يشير إلى شرعية عمل الشركة.

وكان حكم القضاء الإداري استند إلى المادة 32 من قانون المرور التي تحظر تسيير سيارات الملاكي بغرض الأجرة، وألزم وزارتي الداخلية والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشاط شركتي "أوبر وكريم" وسائقيها، ومن هذه الإجراءات إلغاء تراخيص السيارات وإلغاء رخص سائقيها لمدة شهر، ومنع الشركتين من استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة.

أخبار متعلقة

برلماني عن وقف "أوبر وكريم": الحكم ليس نهائيا

برلماني عن وقف "أوبر وكريم": الحكم ليس نهائيا
"التاكسي الأبيض": "أوبر وكريم عايزين قانون تفصيل"

"التاكسي الأبيض": "أوبر وكريم عايزين قانون تفصيل"
جمعية سائقي التاكسي: المواطن لا يتحدث عن تعريفة "أوبر وكريم" العالية

جمعية سائقي التاكسي: المواطن لا يتحدث عن تعريفة "أوبر وكريم" العالية
نظر دعوى مطالبة الحكومة بتقنين أوضاع "أوبر وكريم".. 2 مايو

نظر دعوى مطالبة الحكومة بتقنين أوضاع "أوبر وكريم".. 2 مايو

التعليقات

أحدث الأخبار

أبوهاشم: طنطاوي صاحب الفضل في تطوير الأزهر..ونحتاج فكره لمواجهة التطرف

أبوهاشم: طنطاوي صاحب الفضل في تطوير الأزهر..ونحتاج فكره لمواجهة التطرف

منع الاعتكاف بالزوايا والمساجد غير المنضمة لـ"الأوقاف" في شمال سيناء

منع الاعتكاف بالزوايا والمساجد غير المنضمة لـ"الأوقاف" في شمال سيناء

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

بعد اتهامه بالتحرش الجنسي.. استقالة عضو في مجلس النواب الأمريكي

الغموض والإثارة يسيطران على برومو "الرحلة" الثاني لباسل الخياط

الغموض والإثارة يسيطران على برومو "الرحلة" الثاني لباسل الخياط

محمد العمروسي: فخور بظهوري كضيف شرف في "عوالم خفية" أمام الزعيم

محمد العمروسي: فخور بظهوري كضيف شرف في "عوالم خفية" أمام الزعيم

اختيارات الوطن

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

28 أبريل.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

أسلحة «حرب النجوم» بنصف مليون دولار

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

قف لـ«محمد» ووفّه التبجيلا: يصعد السلم على يديه ويُدرس 30 حصة أسبوعياً

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل