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الوطن

عمرو الليثي عن "محمد صلاح": فخر مصر والعرب

منذ 22 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
عمرو الليثي عن "محمد صلاح": فخر مصر والعرب

محمد صلاح

قال الإعلامي عمرو الليثى فى مقدم برنامج "واحد من الناس" على شاشة قنوات الحياة: "حلوة الفرحة لما تكون خارجة من القلب، والحقيقة أنا فرحت جدا من فرحة المصريين بمحمد صلاح النجم المصري؛ اللي حفر اسمه بنور في سجل الإنجازات، بجد محمد صلاح بقى رمز للسعادة بالنسبة لي ولملايين من المصريين".

وأضاف "الليثي"، "يجب أن ننظر للجانب الآخر من قصة صلاح، ننظر لحكاية كفاح وإصرار على النجاح، ومصر ولادة وفيها مليون صلاح بس محتاجين للي يدور عليهم، وينور لهم الطريق".

وتابع "الليثي": "صلاح مشي في طريقه لوحده، بس فيه ناس تانية كثيرة محتاجين اللي ينور لهم طريقهم مهندسين وأطباء وعلماء وباحثيين؛ يملكون نفس فرص نجاح صلاح بس مش لاقيين اللي ينور لهم الطريق".

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