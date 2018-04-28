إعادة تشكيل مجلس الأعمال "المصري - الروسي" برئاسة سحر طلعت

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال "المصري – الروسي".

ويتضمن التشكيل الجديد رئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لمدة 3 سنوات.

ويضم التشكيل المهندس حلمي عيسى، وعمرو سليمان، وهاني أمين، والمهندس هشام النجار، والمهندس أشرف داود، والمهندس كريم غبور، ومحمد إبراهيم كامل، وبيتر مكرم مهنا، وعز الدين جودة، والمهندس حسن عصام حسن علام، والدكتور مصطفى عبدالعظيم، والدكتور جورج البيلاوي، ومحمود فراج، والمهندس محمد قنديل، وإيهاب مكاوي، والدكتور علاء الدين عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

ويشتمل التشكيل على أن يعد رئيس الجانب المصري تقريرا دوريا نصف سنوي عن جهوده، ونشاطه متضمنا ما فعله المجلس من نشاط، وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين يعرض علينا للاعتماد.

ونصت المادة الثالثة من القرار: "على الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج، وكذا مكاتب التمثيل التجاري معاونة المجلس في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس".