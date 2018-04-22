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الوطن

"التخطيط":"الصناعة التحويلية" الأعلى إنتاجا بخطة إحداث النمو الاقتصادي

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
"التخطيط":"الصناعة التحويلية" الأعلى إنتاجا بخطة إحداث النمو الاقتصادي

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنفوجرافًا يوضح القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع والتي ترتكز خطةُ التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عليها.

تناول الإنفوجراف، قطاع الصناعة التحويلية والذي كشفت الخطة أنه من المُقدّر زيادة مُساهمتُه في النمو خلال أعوام الخطة من 20% إلى نحو 23%، إلى جانب مساهمة قطاع الإنشاءات من 19.6% إلى 21.7%، قطاع تجارة الجُملة والتجزئة من 10.4% إلى 13.2% فضلا عن قطاع الاستخراجات والذي من المقدر ارتفاع مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي إلى نحو 16% في العامِ الأولِ من الخطة وذلك بعد اكتشاف حقل ظُهْر.

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