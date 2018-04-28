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الوطن

الأسماك تستقر في سوق العبور.. والبلطي يباع بـ20 جنيها

منذ 4 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
الأسماك تستقر في سوق العبور.. والبلطي يباع بـ20 جنيها

سمك

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، وسجلت الآتي:

سمك بلطي: من 19 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك قشر بياض: من 30 لـ36 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.

جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.

جمبري رقم (3): من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري: من 39 لـ45 جنيهًا للكيلوجرام.

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