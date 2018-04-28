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الوطن

"خارجية الوفاق" الليبية توقع اتفاقيتي تعاون أمني مع أمريكا

منذ 27 دقيقة
كتب: وكالات
"خارجية الوفاق" الليبية توقع اتفاقيتي تعاون أمني مع أمريكا

محمد الطاهر سيالة .. وزير خارجية الوفاق الليبية

وقعت ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثيقتين للتعاون المشترك بين البلدين، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وبحسب بيان صادر من وزارة خارجية حكومة الوفاق، مثلت الاتفاقية الأولى في خطاب اتفاق بشأن تقديم المساعدة الفنية في مجال العدالة الجنائية من خلال التدريب، والثانية خطاب نوايا يتعلق بتركيب منظومة خاصة بالكشف عن صحة وثائق السفر في المطارات والمنافذ الليبية.

وشهد مراسم التوقيع، الذي جرى في السفارة الليبية بتونس أمس الجمعة، وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة.

ووقع عن الجانب الليبي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي، وعن الجانب الأمريكي رئيسة بعثة الولايات المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

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