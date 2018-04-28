برلماني: السيسي حريص على مصلحة المواطنين

أشاد سعد بدير، عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، بالتوجيهات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتعلقة بالرقابة الإدارية وإحالة واقعة غرق مناطق القاهرة الكبرى، وخصوصًا مدينة القاهرة الجديدة المتعرضة إلى موجة من السيول، أسفرت عن توقف حركة المرور وغرق العديد من الشوارع والمنازل، إلى النائب العام، مؤكدًا أن الرئيس حريص دائمًا على مصلحة المواطنين.

وطالب "بدير" فى بيان له اليوم ، بضرورة التحرك ومحاسبة جميع المسؤولين عن الأمر، وسرعة الكشف عن المتسبب فى وقائع الإهمال، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في الوقت المناسب، وستكون عبرة لكل من يفكر في العبث بأموال الدولة.

وأعلن "بدير" عن استياءه حول تباطؤ الأجهزة المعنية في اتخاذ الإجراءات تجاه الموجة الشديدة التي مرت بها مصر، وكان من الممكن أن تؤتي بحياة الكثيرين، خصوصًا أنه كان هناك تحذيرات مشددة من جانب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.