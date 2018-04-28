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الوطن

نقيب مهندسي الإسكندرية يشارك في ملتقى التوظيف السنوي

منذ 14 دقيقة
كتب: فاطمة محمود
نقيب مهندسي الإسكندرية يشارك في ملتقى التوظيف السنوي

نقيب مهندسي الإسكندرية يشارك في ملتقى التوظيف السنوي بهندسة الإسكندرية

شارك الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، في إطلاق ملتقى التوظيف السنوي، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية في دورته التاسعة عشر.

وقال "سعودي"، إن النقابة تسعى إلي إحداث التكامل بين العملية التعليمية بالجامعة وسوق العمل، من خلال مشاركة النقابة كوسيط لتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي والأفريقي من خلال تنميه المهارات العلمية والعملية للخريجين .

وعبر "سعودي" خلال كلمته في حفل إطلاق الملتقى عن مدى سعادته بتواجده داخل أحد أعظم الصروح التعليمية في مصر، وهي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك لما لها من ثقل علمي وعملي علي المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر جليا من خلال النوابغ من خريجي الكلية والمتواجدين في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح النقيب أن الملتقى الوظيفي يفتح الباب أمام الشباب من طلاب الكلية للتعرف علي الفرص الوظيفية والمهارات المطلوبة لذلك لإعداد أنفسهم وزيادة مهاراتهم لسرعة الدخول لسوق العمل عقب التخرج مباشرة.

وكرم الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام سعودي، نقيب مهندسي الإسكندرية، نظرا للدور الإيجابي الذي تلعبه نقابة المهندسين في دعم المهندسين وتقديم الخدمات المختلفة من تدريب ومتابعة.

كما شارك "سعودي" في جولة بالملتقى الوظيفي والمقام بساحة كلية الهندسة، تعرف خلالها على الفرص المتاحة بالشركات وشرح الخدمات المقدمة بالنقابة للطلاب والخريجين.

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