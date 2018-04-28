 السيطرة على حريق بكشك حلويات وسط بني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، على حريق اندلع بكشك للحلويات بوسط مدينة بني سويف دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بوسط مدينة بني سويف.

وانتقلت سيارة إطفاء من قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، وسيارتي إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان البلاغ وتم السيطرة الحريق قبل امتداد النيران للمباني المجاورة دون وقوع إصابات.

ودلت التحريات الأولية، أن الحريق اندلع لوقوع ماس كهربائي. وجار تحرير محضر بالواقعة.