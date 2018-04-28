"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان

افتتح محمد كامل عرفة، أمين عام منظمة الحرية لحقوق الإنسان بمدينة العاشر من رمضان، مركز طبي خيري بمنطقة الأردنية بمسجد الأمين.

جاء ذلك اليوم، بحضور الدكتور عز الدين هلال، رئيس لجنة الصحة، والدكتور مسعد محمد إبراهيم، المستشار الطبي، والدكتورة سنية نمر، والدكتور محمد السيد.

وقال كامل إن المركز يستهدف الفقراء، وسيكون بسعر رمزي مع صر ف العلاج، وذلك لرفع الأعباء عن الفقراء.

وشارك في الافتتاح أعضاء المنظمة من بينهم أسماء عبد الرحمن رئيس، وسامية محمد، وأحمد عبد الستار وإبراهيم البقري، ومنتصر توني، ومحمد حسين حسنين، وأشرف جبر، وكوثر محمد وياسر سالم، وعبد الرحمن منتصر.