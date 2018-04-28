تسجيل الدخول

الوطن

"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان

منذ 46 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان

افتتح محمد كامل عرفة، أمين عام منظمة الحرية لحقوق الإنسان بمدينة العاشر من رمضان، مركز طبي خيري بمنطقة الأردنية بمسجد الأمين.

جاء ذلك اليوم، بحضور الدكتور عز الدين هلال، رئيس لجنة الصحة، والدكتور مسعد محمد إبراهيم، المستشار الطبي، والدكتورة سنية نمر، والدكتور محمد السيد.

وقال كامل إن المركز يستهدف الفقراء، وسيكون بسعر رمزي مع صر ف العلاج، وذلك لرفع الأعباء عن الفقراء.

وشارك في الافتتاح أعضاء المنظمة من بينهم أسماء عبد الرحمن رئيس، وسامية محمد، وأحمد عبد الستار وإبراهيم البقري، ومنتصر توني، ومحمد حسين حسنين، وأشرف جبر، وكوثر محمد وياسر سالم، وعبد الرحمن منتصر.

"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفتتح مركز طبي خيري بالعاشر من رمضان

أخبار متعلقة
بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تنظم احتفالية لتكريم الأطفال الأيتام بالعاشر

بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تنظم احتفالية لتكريم الأطفال الأيتام بالعاشر
وفد منظمة الحرية لحقوق الإنسان يزور كنيسة "العذراء" لتهنئة الأقباط

وفد منظمة الحرية لحقوق الإنسان يزور كنيسة "العذراء" لتهنئة الأقباط
بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 230 حالة في قافلة طبية بالعاشر

بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 230 حالة في قافلة طبية بالعاشر
"الحرية لحقوق الإنسان" تجهز مشغل لتعليم الحياكة بالعاشر من رمضان

"الحرية لحقوق الإنسان" تجهز مشغل لتعليم الحياكة بالعاشر من رمضان
"الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 650 حالة في حملة "وطن بلا فيروس سي"

"الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 650 حالة في حملة "وطن بلا فيروس سي"
بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 480 حالة في حملة "وطن بلا فيروس"

بالصور| "الحرية لحقوق الإنسان" تفحص 480 حالة في حملة "وطن بلا فيروس"
وفد من "الحرية لحقوق الإنسان" يكرم قيادات الشرطة بالعاشر

وفد من "الحرية لحقوق الإنسان" يكرم قيادات الشرطة بالعاشر
"الحرية لحقوق الإنسان" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات بالعاشر

"الحرية لحقوق الإنسان" تنظم مؤتمرا لدعم السيسي في الانتخابات بالعاشر
"الحرية لحقوق الإنسان" تكرم الأم المثالية في العاشر من رمضان

"الحرية لحقوق الإنسان" تكرم الأم المثالية في العاشر من رمضان

التعليقات

أحدث الأخبار

مجلس القضاء الأعلى يوافق على ترقية 477 وكيل نيابة

مجلس القضاء الأعلى يوافق على ترقية 477 وكيل نيابة

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

بالصور| مميش يستقبل وفدا من "عليا الانتخابات" برئاسة لاشين إبراهيم

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

"المترو": انتشار فرق صيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

أيوب وتحرير وعزام.. أطفال فلسطينيون ماتوا على الحدود وتركوا حلم العودة

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

اختيارات الوطن

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

بالفيديو| ملخص لمسات محمد صلاح أمام ستوك

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

«حلمه يرفرف بره السور».. المطر ينصر «أطفال شعفاط» على «عازل الاحتلال»

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

تقرير| 5 عوامل توجت صلاح على عرش ليفربول

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

"طوقان" الوجه الآخر للحياة بغزة: الكلمة أقوى من البندقية

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

سيناريوهات إنقاذ الميزانية فى رمضان: التخزين.. البدائل.. الحصالة

الأكثر قراءة

عاجل