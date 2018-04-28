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الوطن

ترامب بعد اتصال بنظيره الكوري الجنوبي: الأمور تسير بشكل جيد جدا

منذ 31 دقيقة
كتب: (أ ف ب)
ترامب بعد اتصال بنظيره الكوري الجنوبي: الأمور تسير بشكل جيد جدا

ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الأمور تسير في شكل جيد جدا استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وبعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوري الجنوبي الذي التقى كيم الجمعة.

وكتب ترامب على تويتر: "أجريت للتو حديثا مسهبا وجيدا جدا مع رئيس كوريا الجنوبية مون، الأمور تسير في شكل جيد جدا، يجري العمل لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كوريا الشمالية".

ولفت إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بـ"المفاوضات القائمة".

ويرتقب أن يلتقي ترامب كيم جونج أون في موعد أقصاه يونيو، وكان وزير خارجيته الجديد مايك بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال عطلة عيد الفصح، في إطار زيارة كشف لاحقا النقاب عنها، وكان بومبيو يومها لا يزال مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).

والجمعة، أعلن ترامب أنه اقترح "مكانين أو ثلاثة" لاجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي قبل أن يشير إلى "بلدين" محتملين، وكان تحدث سابقا عن خمسة أماكن محتملة.

وجرت الجمعة قمة تاريخية بين كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي أن تعهد خلالها الجانبان العمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم.

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