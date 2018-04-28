رئيس الوزراء يبحث مع وزيرين دور الجامعات في "التأمين الصحي"

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع وزيري الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، لبحث دور الجامعات في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أنه يأتي في إطار التنسيق الدائم بين مختلف الوزارات المتصلة بتطبيق المنظومة المتكاملة للتأمين الصحي الشامل، بما يحقق أهدافها في تطوير المؤسسات الصحية لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية بها.

وأضاف إسماعيل، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الاجتماع بحث دور الجامعات في إطار دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تزويدها بالكوادر البشرية المطلوبة، والارتقاء بعملية تعليم وإعداد وتدريب تلك الكوادر على النحو الذي يتسق مع المعايير اللازمة لتحقيق أهداف هذه المنظومة المتكاملة.