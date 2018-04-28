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الوطن

بدء تركيب 57 برج اتصالات في الوادي الجديد بتكلفة 113 مليون جنيه

منذ 22 دقيقة
كتب: شرف غريب
بدء تركيب 57 برج اتصالات في الوادي الجديد بتكلفة 113 مليون جنيه

ديوان عام محافظة الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، عن البدء الفعلي في تركيب 57 برج اتصالات للهواتف المحمولة، بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه، لمَدّ الخدمة إلى المناطق المحرومة والأخرى التي تعاني ضعفا في الشبكات.

المهندسة منى محمد علي، مدير عام المشروعات والتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، قالت إنه يجري حاليا تركيب 16 برج اتصالات محمول على طريق "باريس- الأقصر، و19 أخرى برجًا على طول طريق "الخارجة- باريس- الشب، وتركيب 22 على "الداخلة- الفرافرة-البحرية".

وأضافت أن مدة تنفيذ هذه الأبراج تبلغ 8 أشهر من الآن، على أن تُقام بجوارها نقاط إسعاف ومشروعات خدمية أخرى لمستخدمي الطريق.

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