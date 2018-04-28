وزارة الثقافة تنفذ 3 ورش عمل على الحرف اليدوية البيئية بالوادي الجديد

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم، تنفيذ 3 ورش عمل على الحرف اليدوية والبيئية لشباب وفتيات الوادي الجديد.

وقال صلاح حسان، مدير مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، إنه سيجري البدء في تنفيذ ورش العمل للشباب والفتيات في 3 مناطق، حيث تعقد الورشة الأولى على فنون الخوص بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة.

وأضاف حسان أن الثانية ستكون على فنون الكليم والسجاد، وتنفذ بوحدة التدريب التابعة لقصر ثقافة الخارجة، والثالثة على فنون تصنيع الثوب الواحاتي بمدينة بلاط.

وأضاف حسان أن مدة كل ورشة 5 أيام تبدأ من اليوم، ويشارك فيها عدد من أبناء المحافظة المتميزين في هذه الحرف البيئية المميزة لطبيعة الواحات، بهدف رفع مستوي كفاءتهم في الحرف، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات صغيرة في هذه الحرف بالتنسيق مع عدة جهات مانحة كفرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.