"طوارئ قصوى" في مطروح استعدادا لحالة الطقس "المتقلبة" غدا

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز ومدن المحافظة الثمانية استعدادا لحالة الطقس المتقلبة المتوقعة والتي تبدأ من غدًا وحتى الخميس المقبل.

ووجه أبوزيد، اليوم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الدكتور محسن طه، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة في ظل الموجه الخماسينية التي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تبدأ من على غرب البلاد في مدن السلوم وسيدى برانى ومطروح، وتمتد تباعًا اعتبارًا من صباح يوم الاثنين إلى محافظات الوجه البحري بالكامل مع ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا لتتجاوز معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام بزيادة تتراوح من 7 إلى 9 درجات مئوية ليسود طقس ما بين الحار وشديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتابع البيان، اليوم، أنه الطقس يصاحبه نشاط للرياح يصل لحد العاصفة مما يؤدى إلى تدهور تام لمستوى الرؤية على محافظات الجمهورية خاصة على الطرق السريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية للبلاد لأقل من 1000 متر، كما يؤدى أيضا الطقس إلى اضطراب فوق جميع المسطحات المائية خاصة فوق مسطح البحر المتوسط على أن تستمر هذه الحالة حتى صباح الأربعاء المقبل والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على سيناء ومدن ومحافظات القناة وعلى شرق الدلتا وتمتد للقاهرة.

وأضاف محافظ مطروح أن خبراء الطقس ينصحون باتباع المواطنين عدة تعليمات، منها يجب أن يبتعد مرضى القلب وحساسية الصدر عن التعرض لهذه الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة، والقيادة بهدوء تام على كل الطرق، والالتزام بالسرعات المقررة في مثل هذه الأجواء، ويجب أن تكون هناك مسافة أمان بين السيارات، وعدم الوقوف وركن السيارات تحت لوحات الإعلانات والأشجار والأعمدة المتهالكة، وعدم القيام بأي أنشطه بحرية خلال هذه الفترة، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة بقدر الإمكان خاصة ما بين وقتي الظهيرة والعصر، وشرب السوائل بقدر الإمكان، ويفضل توفير واصطحاب زجاجة مياه صغيرة شبه مثلجة مع الأولاد خلال ذهابهم لمدارسهم، والاطمئنان على دورة تبريد السيارات قبل قيادتها وعلى مستوى ومدى صلاحية زيت الموتور، ومن حين لأخر يفضل غسيل الوجه والراس بقدر المستطاع بماء بارد.