"المصريين الأحرار" و"الوفد" يحققان في انضمام 8 من نوابهم لـ"دعم مصر"

قررا حزبا "الوفد" و"المصريين الأحرار"، فتح تحقيق في انضمام 8 من نوابهم لائتلاف "دعم مصر" البرلماني، وهددا باتخاذ موقف حاسم ضدهم، وهو ما رد عليه الائتلاف بأن عضوية النواب المنضمين "انتساب" ولا يحق لهم التصويت، وأنها فقط التنسيق تحت قبة البرلمان.

وانضمام النواب أعلن عنه ائتلاف "دعم مصر"، الإثنين الماضي، في بيان له يتضمن توقيع 30 عضوًا بمجلس النواب، على استمارة العضوية الخاصة بالائتلاف، بعد ساعات قليلة من اجتماع الائتلاف مع عدد كبير من نواب البرلمان للإعلان عن اتجاه التحول لحزب سياسي.

وشملت قائمة الثلاثين نائبًا، المنضمين لائتلاف الأغلبية، 19 نائبًا مستقلا، و11 نائبًا حزبي، منهم 3 نواب من حزب الوفد، و5 نواب من حزب المصريين الأحرار، ونائبًا عن الحزب المصري الديمقراطي.

«الوفد»: سنتخذ موقف حاسم ضدهم.. و«دعم مصر»: انتسبوا للائتلاف وليس لهم حق التصويت على القرارات

ويواجه النواب المنضمون لـ"دعم مصر" أزمة داخل حزبيهما، بعد أن قررا فتح التحقيق في الأمر، واتخاذ موقف حاسم ضدهم.

وقال ياسر الهضيبى، مساعد رئيس "الوفد"، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن "الوفد" تعقد اجتماعًا، اليوم، مع النواب الثلاثة الذين وقعوا على استمارات الانضمام لائتلاف "دعم مصر" دون الرجوع للحزب، لمعرفة تفاصيل وصحة انضمامهم لـ"دعم مصر" من عدمه، والأسباب التي دفعتهم لذلك، رغم رفض "الوفد" الانضمام لـ"دعم مصر" منذ انعقاد البرلمان.

وبدوره، طالب المهندس حسام الخولي، عضو الهيئة العليا لـ"الوفد"، باتخاذ موقف حاسم من الحزب بعد انضمام 3 من نوابه لائتلاف "دعم مصر"، وخصوصًا أن "الوفد" كان يتغاضى عن أخطاء سابقة للنواب حيث كانوا يحضرون اجتماعات الائتلاف بالمخالفة لقرار الحزب، وكنا نفضل وقتها عدم افتعال أي مشاكل.

وأضاف الخولي، أن هناك أعضاء آخرين غير الـ3 نواب يتعاونون مع "دعم مصر"، وكان الحزب اتخذ قرار سابق بعدم الانضمام للائتلاف تحت قبة البرلمان، فـ"الوفد" ليس ضد تحوله لحزب سياسي، ولكن من حقه الآن أن يتخذ وقفة قوية ضد أعضائه المنضمين للائتلاف.

ودافع النائب الوفدي محمد خليفة، والذي ورد اسمه ضمن الـ30 نائبًا المنضمون لـ"دعم مصر" عن نفسه قائلًا: "أنا حضرت فقط إعلان الائتلاف بدء إجراءات تشكيله لحزب ولم أنضم كما تم الإعلان عنه".

والأمر لم يختلف كثيرا داخل حزب «المصريين الأحرار»، الذي انضم منه 5 نواب لـ«دعم مصر»، حيث قال الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، إن الحزب سيعقد اجتماع خلال هذا الأسبوع مع نوابه الذين انضموا لائتلاف «دعم مصر»، وذلك للوقوف على حقيقة انضمامهم.

وأضاف خليل، أن انضمام 5 نواب من "المصريين الأحرار" تم دون علم الحزب، وتفاجئنا بإدراج اسمائهم ضمن توقيعات الانضمام لائتلاف "دعم مصر"، مؤكدًا أن تفاصيل انضمام النواب غير معلومة للحزب، ونهدف من الاجتماع المزمع عقده خلال أيام معرفة كافة التفاصيل حول الواقعة.

وشدد "خليل" على أن الحزب قائم ومستمر في أداء دوره، ومحتفظ باسمه وكيانه، وسبق وأن أعلن عدم إعاقة أي طموح سياسي لمن يرغب الانضمام من عدمه لكيانات أخرى، متابعًا: "موقفنا من الانضمام لهذا الكيان واضح وسنتواصل مع نوابنا للاطلاع على موقفهم النهائي سواء بالاستمرار في الهيئة البرلمانية -للمصريين مصريين الأحرار- أو الانفصال عنها ولهم مطلق الحرية في تحديد مواقفهم السياسية".

وفي المقابل، كشف ائتلاف دعم مصر تفاصيل جديدة بشأن انضمام الـ30 نائبًا إليه، وقال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن النواب انضموا للائتلاف كـ«عضو منتسب» لا يحق له التصويت داخل الائتلاف ولا يؤثر على وضعه القانوني داخل الأحزاب المنتمين لها، والهدف من ذلك توسيع التنسيق داخل البرلمان فيما يخص الدور التشريعي والرقابي للنواب.

وينتظر ائتلاف "دعم مصر" خلال الأيام المقبلة، انتهاء الدراسة التي تجريها اللجنة القانونية التابعة له، بشأن الوضع القانوني لتحول الائتلاف لحزب سياسي، ووضع أي عقبات قانونية تحول دون ذلك، وطرح الائتلاف تعديل المادة السادسة من قانون مجلس النواب، والتي تنص على عدم احقية النواب الحزبيين تغيير الصفة الحزبية الا بعد الرجوع للحزب ويمكن فصلهم من المجلس في حالة موافقة ثلثي البرلمان.