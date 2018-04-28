"زراعة جنوب سيناء": يمكن زراعة "الكينوا" بمدينتي الطور ونويبع

قال المهندس عاطف حامد، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن درجة ملوحة التربة والمياه تصلح لزراعة محصول الـ" كينوا "، مشيرا إلى أن جميع التجارب التي نفذتها المديرية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء أثبتت أنه يمكن زراعة المحصول بمدينتي الطور ونويبع.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه يتم حاليًا زراعة محصول الـ" كينوا " بمدينة نويبع، موضحا أن هذا المحصول يمكن أن يستخدم كبديل للخبز أو يستخدم كالخضروات ويمكن طهيه أو أكله طازجًا، ويجرى زراعته خلال دورتين في العام ومدة الدورة الواحدة تستغرق 3 أشهر.

وأشار إلى أن الدورة الأولى تبدأ في نهاية شهر أكتوبر وتنتهي في شهر يناير ويستخدم محصول هذه الدورة كبديل لمحصول القمح، أما الدورة الثانية يتم زراعة الـ"كينوا " في منتصف فبراير حتى نهاية أبريل، موضحًا أنه في هذه الدورة يتم الاستفادة من أوراق المحصول فقط ويستخدم كغذاء.