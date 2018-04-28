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الوطن

الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش الوطني اليمني يحقق تقدما جديدا غرب تعز

اليمن - ارشيفية

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، اليوم، تقدما جديدا، باتجاه مدينة البرح غرب محافظة تعز، بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر عسكري، قوله "إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية شمال معسكر خالد بن الوليد باتجاه مدينة البرح، وتمكنت من تحرير موقع القفاصة والتبة السوداء".

وأضاف المصدر أن تقدم أبطال الجيش الوطني، جاء بإسناد جوي من قبل مقاتلات التحالف، وأن المعارك لا زالت على أشدها وسط تقدم كبير لقواته".

وأشار إلى أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها، حيث تم تدمير عدد من المعدات القتالية التابعة لها، لافتا إلى أن المليشيا زرعت حقولا واسعة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في محاولة منها إعاقة تقدم الجيش الوطني اليمني.

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