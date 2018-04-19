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الوطن

الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
الجيش اليمني: مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غرب تعز

الجيش اليمني

أعلن المتحدث الرسمي باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الجيش اليمني حررت تباب الشيكي وزرخام وتبة هوب الراعي ومدرسة خالد بن الوليد والعديد من التلال والمناطق المجاورة من المزارع والتباب والطرقات المجاورة، في جبهة الكدحة غرب تعز.

وأشار البحر وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الخميس، إلى مشاركة طيران التحالف في قصف مواقع الميليشيا بالقرب من البرح التابعة لمديرية مقبنة، لافتا إلى أن إحدى غارات التحالف أسفرت عن مقتل المقدم أمين الخدشي قائد الميليشيا الحوثية المتمركزة في الكدحة مع عدد من مرافقيه.

وأكد البحر أهمية تحرير هذه المناطق التي تتبع إداريا مديرية المعافر وتقع بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي، مضيفا أنها تؤمن "خط الإمداد الرئيسي لجبهات الجيش الوطني المتقدمة وتؤمن الخط الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمدينة تعز ويمر عبر محافظة لحج".

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