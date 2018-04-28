حلمي النمنم: الغرب لا يكترث لرحيل نظام بشار الأسد

قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إن الوضع في سوريا سيظل كما هو عليه حاليا دون تغيير.

وأضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التواجد الروسي سيظل قائما ومعها إيران وبالتالي سيكون ذلك ظهيرا عسكريا لسوريا ونظام بشار الأسد.

وعلق على التواجد الأمريكي في سوريا، بأنه سيظل كما هو لكن دون أن يؤثر على النفوذ الروسي، متابعا: "أمريكا لها حدود في تواجدها بسوريا وبالتنسيق مع روسيا وده يرضي كل الأطراف"، لافتا إلى أن الغرب أصبح لا يكترث حاليا بالحديث عن رحيل "الأسد" طالما تتحقق مصالحة في سوريا.