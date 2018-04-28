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الوطن

مقتل أكثر من 30 مدنيا من "الطوارق" بنيران مسلحين في مالي

منذ 19 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل أكثر من 30 مدنيا من "الطوارق" بنيران مسلحين في مالي

مقتل اكثر من 30 مدنيا من الطوارق بنيران جهاديين في مالي

قتل أكثر من ثلاثين مدنيا من الطوارق، أمس الجمعة، بأيدي أشخاص يشتبه بأنهم جهاديون في شمال شرق مالي على الحدود مع النيجر، وفق ما أفادت مصادر متطابقة السبت.

وقالت مجموعة مسلحة منبثقة من متمردي الطوارق السابقين ومسؤولون قبليون، أن الهجوم الجديد يأتي بعد هجوم مماثل شنه الخميس مسلحون على دراجات نارية، أدى الى مقتل 12 شخصا على مشارف بلدة "أنديرامبوكين" في المنطقة نفسها.

وقال المسؤول القبلي صديجي أغ حمادي، لوكالة فرانس برس الفرنسية، من مدينة ميناكا عاصمة الولاية: "قتل 43 شخصا خلال يومين وجميعهم من المدنيين من نفس المنطقة".

وأضاف: "مقاتلونا يدمرون قواعدهم ويمسحونها مسحا، فهم يستهدفون المدنيين الأبرياء"، مشيرا إلى أنه يرى عمليات سفك الدماء انتقاما من هجمات شنتها جماعات طوارق مسلحة على المتمردين.

وقالت الجماعة المنبثقة عن الطوارق أن عدد القتلى في الهجومين على قرى "أكلاز" و"أوكاسا" هو 43 قتيلا، وذكرت أن جميع الضحايا هم من مجموعة "إيداكساهاك" الرعوية.

ودعت المجموعة حكومات مالي والنيجر اإلى اتخاذ خطوات لضمان نهاية سريعة لهذه الجرائم البشعة، مضيفا أن المجموعة لن تذعن لأية تهديدات.

وكانت فرنسا تدخلت عسكريا في مالي في 2013 لمساعدة القوات الحكومية على إخراج الجهاديين المرتبطين بالقاعدة من الشمال.

إلا أن أجزاء كبيرة من البلاد لا تزال تعيش حالة من الفوضى الأمنية رغم اتفاق السلام الذي وقعه زعماء الطوارق في منتصف 2015 بهدف عزل المتمردين.

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