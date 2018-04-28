ضبط ربة منزل بـ400 زجاجة خمر في طوخ

ضبطت مباحث طوخ القبض على ربة منزل، بتهمة الاتجار في الكحوليات والخمر، وبحوزتها 400 زجاجة خمر مختلفة الأنواع.

وردت معلومات سرية للعقيد حسني نصار، مفتش مباحث شمال القليوبية، تفيد بقيام ربة منزل بالاتجار في المواد الكحولية، وتوريدها للمحلات.

عُرضت المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، داهم المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، منزل المتهمة، وألقى القبض عليها، وتبين أنها تدعى (ر. ع.- 35 سنة- ربة منزل).

بتفتيش المنزل عثر بحوزتها على 407 زجاجات خمر مختلفة الأنواع والأحجام.

حرر محضر بالواقعة، وأبلغت النيابة للتحقيق.