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الوطن

عاجل| منظمة العمل الدولية ترفع اسم مصر من "القائمة السوداء"

منذ 37 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
عاجل| منظمة العمل الدولية ترفع اسم مصر من "القائمة السوداء"

محمد سعفان

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، خطابا من إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية، مرفقا به القائمة الأولية التي سوف تناقشها لجنة تطبيق معايير العمل الدولية، تؤكد أن "مصر ليست مدرجة على القائمة الطويلة التي يطلق عليها (القائمة السوداء) للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية".

وقال أسامة صابر، المستشار العمالي التابع للوزارة في بعثة مصر بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، إن القائمة بها 40 دولة من 187 دولة على مستوي العالم أعضاء بمنظمة العمل الدولية، وتناقش حالات هذه الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر عقده يونيو المقبل في جنيف.

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