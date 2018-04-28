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الوطن

ضبط عاطلين بكيلو ونصف حشيش في طوخ وشبرا الخيمة

منذ 32 دقيقة
كتب: حسن صالح
ضبط عاطلين بكيلو ونصف حشيش في طوخ وشبرا الخيمة

صورة أرشيفية

ألقى ضباط مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، القبض على عاطلين أثناء قيامهما بالاتجار في الحشيش، ضبط بحوزتهما كيلو ونصف حشيش قبل ترويجه في طوخ وشبرا الخيمة.

البداية عندما وردت معلومات سرية للعقيد حسنى نصار مفتش مباحث شمال بنها، تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في الحشيش فيى طوخ وشبرا الخيمة.

عرضت المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهمان (عمرو ج.- 22 سنة) وبحوزته كيلو حشيش، في طوخ، وفي شبرا الخيمة ألقي القبض على (أحمد م.- 28 سنة) وبحوزته نصف كيلو حشيش.

بمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، حرر محضر بالواقعة، وأحيلا المتهمان للنيابة التي باشرت التحقيقات.

 

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