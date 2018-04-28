وكيل الأزهر يشيد بإبداعات الطلاب المشاركين في مهرجان "الفن والإبداع"

تفقّد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، أركان قطاعات الأزهر الشريف المختلفة، المشاركة بمهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع، للاطلاع على أنشطة وإبداعات طلاب وطالبات الأزهر الشريف.

وقدّم طلاب كليات جامعة الأزهر، مجموعة مشاريع متنوعة لتطوير كليات الجامعة المختلفة، شملت الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل ثابت لتوليد الكهرباء للمباني والمعامل، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء بساحات الجامعة، واستحداث ممرات داخل طرقات الجامعة للمعاقين.

وقدم طلاب المعاهد الأزهرية، نماذج متنوعة لبعض الأعمال الفنية من إنتاج الطلاب والمعلمين المبدعين، شملت لوحات فنية وأشغال يدوية ورسوم، تناولت قضايا هامة مثل قضية القدس، وغيرها من القضايا العامة مثل قضية ترشيد استهلاك المياه، وقضايا الأخلاق والآداب العامة.

وأشاد شومان، بما قدمه الطلاب من مشاريع هندسية متميزة واختراعات تنافس أعمال المحترفين، موجهاً بضرورة دعم الطلاب المبدعين، والاستفادة منهم في تطوير قطاعات الأزهر المختلفة.

وأوضح شومان، أنّ المستوى المتميز الذي قدمه طلاب وطالبات جامعة الأزهر، يظهر الصورة الحقيقة والمتميزة لطلاب الأزهر، والتي رسخها طلاب الأزهر وشيوخه على مر العصور، وهو ما يدحض الصورة النمطية الخاطئة التي يروجها كارهي الأزهر.

نظم الأزهر الشريف هذا المهرجان على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمشاركة طلاب الأزهر المصريين والوافدين من أكثر من 100 دولة، لتقديم عروض فنية ومسرحية ولوحات فنية مختلفة، تمثل مختلف الثقافات المشاركة في المهرجان.