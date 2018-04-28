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الوطن

افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة "صرف فوه" بالرميلي

منذ 15 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة "صرف فوه" بالرميلي

محافظ كفرالشيخ يفتتح تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلى

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم، المرحلة الأولى من أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلي بطاقة انتاجية 27000م3 / يوم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير محطة معالجة صرف فوه بالرميلي بطاقة إنتاجية 27000م3 / يوم، على مساحة 12 فدان، لخدمة مركز ومدينة فوه، وتضمنت أعمال التطوير المدخل الأساسي للمحطة، وأحواض ترسيب ابتدائي، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب الابتدائي، وأحواض تركيز الحمأة، وأحواض تجفيف الحمأة، لافتاً انه يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس على عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الاسكان بكفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، والدكتورة هالة ابوالسعد، والمحاسب فتحى الشرقاوى، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، واللواء ممدوح السعيد، مدير عام المشروعات، والعميد عماد الدين ابوالنور، مساعد مدير الامن، والقيادات التنفيذية والشعبية بفوه.

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