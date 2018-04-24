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الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات أجهزة المحافظة لرمضان

منذ 9 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفر الشيخ يبحث استعدادات أجهزة المحافظة لرمضان

محافظ كفرالشيخ يرفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة والمرافق لإستقبال شهر رمضان

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات أجهزة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات وعدد من القيادات التنفيذية.

وطالب محافظ كفرالشيخ، باتخاذ الإجراءات التالية كل منهم في اختصاصه، إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية.

وقال إنه سيتم الاستعانة بمركز الشرطة وشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور.

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