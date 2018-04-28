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الوطن

كوريا الجنوبية تستدعي سفير الصين وملحقها العسكري احتجاجا على "اختراق"

منذ 17 دقيقة
كتب: وكالات
كوريا الجنوبية تستدعي سفير الصين وملحقها العسكري احتجاجا على "اختراق"

طائرة حربية - ارشيفية

استدعت كوريا الجنوبية، سفير الصين، لديها احتجاجا على واقعة خرق طائرة عسكرية صينية "منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية" مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولين في وزارة الخارجية قولهم إن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون سون جو استدعى السفير الصيني لدى سول تشو كيو هونج ، ودعا بكين إلى إيجاد تدابير لمنع تكرار حدوث مثل هذه التعديات.

كما قامت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بشكل منفصل باستدعاء الملحق العسكري للسفارة الصينية في سول دو نونجي وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على واقعة خرق الطائرة العسكرية المجال الجوي، بحسب ما أعلنته الوزارة.

وكانت هيئة الدفاع المشتركة الكورية الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها أرسلت طائرات عسكرية لاعتراض طائرة صينية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، تعتقد أنها طائرة استطلاع عسكرية، وقد قضت حوالي أربع ساعات في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية.

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