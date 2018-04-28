بعد الإعلان عنها.. 9 معلومات عن أول محطة روسية نووية عائمة

تشهد مدينة سان بطرسبورج الروسية حدثا مهما يتمثل في الإعلان عن إنزال أول محطة كهروذرية عائمة في العالم، إلى مياه البحر، بعد أن انتهى مصنع "بالتيسك" من بنائها.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن محطة الطاقة العائمة الجديدة المسماة بـ"أكاديميك لومون"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

1- تم بناء محطة "أكاديميك لومونوسوف" العائمة في حوض بناء السفن في سان بطرسبرج.

2- تعد المحطة النووية العائمة مشروعا روسيا لإنشاء محطات طاقة نووية متنقلة ذات طاقة منخفضة، وطورتها شركة الطاقة الذرية الروسية ومنظمات أخرى.

3- لا تعد المحطة المسماة بـ"الكهروذرية" سفينة، لعدم وجود محركات فيها، وهي تتألف من 4 طوابق وتضم أكثر من 50 كابينة وسيعيش فيها 70 شخصا.

4- ويبلغ طول المحطة النووية العائمة 144 متر، فيما يبلغ عرضها 30 متر، ويمكن استخدامها لتوليد الكهرباء والحرارة.

5- يمكنها تحلية مياه البحر من خلال تلك المحطة النووية العائمة، حيث يمكن أن تعطي من 40 إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة.

6- وتحتوي المحطة على مفاعلين نوويين، وتزن أكثر من 20 ألف طن، وصممت ليتم تشغيلها في شبه الجزيرة، حتى تقدم الطاقة الكهربائية لمدينة "بيفسك" التي يبلغ عدد سكانها حوالي 250 ألف نسمة.

7- سيتم سحب المحطة النووية داخل المياه على مرحلتين، الأولى من ميناء سان بطرسبورغ إلى مدينة مورمانسك، في شمال روسيا، والثانية من مورمانسك إلى شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى الشرق.

8- ستسحبها كاسحة جليد إلى أقصى شرق روسيا ليتم تشغيلها هناك في خريف 2019 لتوفر الكهرباء لمدينة ساحلية ومنصات نفطية.

9- يواجه مشروع المحطة النووية العائمة الروسي انتقادات حادة وتحذيرات من خطورته، لدرجة وصف منظمة السلام الأخضر، "جيرنبيس" المشروع بـ"تشرنوبل العائمة" وفق ما أورده موقع "سكاينيوز" الإخباري..